Paris (AFP) Der französische Präsident François Hollande hat vor "Chaos und Bürgerkrieg" in der Ukraine für den Fall gewarnt, dass die am 25. Mai geplante Parlamentswahl nicht stattfinden kann. Europa und die USA müssten gemeinsam mit neuen Sanktionen den Druck auf Russland erhöhen, sagte der sozialistische Politiker am Dienstag in einem Interview mit den französischen Sendern BFMTV und RMC. Aus der Wahl müsse ein Präsident als Sieger hervorgehen, der für alle Ukrainer legitim sei, sagte Hollande. Er habe indirekten Kontakt mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgenommen, um ihm die Position Frankreichs klarzumachen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.