Aalen (SID) - Fußball-Zweitligist VfR Aalen hat Kapitän Maximilian Welzmüller vom abstiegsbedrohten Drittligisten SpVgg Unterhaching verpflichtet. Das gaben die Hachinger am Dienstag bekannt. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in 67 Partien für die Oberbayern neun Tore erzielte, erhält in Aalen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016.