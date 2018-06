Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt muss beim Saisonabschluss gegen den 1. FC Köln auf Andrew Wooten verzichten. Der 24 Jahre alte Stürmer fällt aufgrund eines Innenbandanrisses im linken Knie aus, dies ergab eine Untersuchung am Dienstag. Der Deutsch-Amerikaner hatte sich die Verletzung beim Spiel in Bielefeld (0:0) am vergangenen Sonntag zugezogen.

Wooten ist seit Januar 2014 vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen und erzielte für den FSV Frankfurt in 14 Zweitligaspielen vier Tore.