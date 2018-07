Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC bangt vor dem Saisonfinale am Samstag gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Alexander Baumjohann. Der Mittelfeldspieler fehlte am Dienstag im Training wegen einer Reizung im operierten Knie. Der 27-Jährige hatte monatelang wegen eines Kreuzbandrisses gefehlt und war erst vor zwei Wochen beim Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig (2:0) in die Startelf zurückgekehrt.