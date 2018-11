Madrid (SID) - Die Primera División wird von einer Steueruntersuchung aufgeschreckt, in deren Zentrum die spanischen Fußball-Nationalspieler Iker Casillas, Xabi Alonso (beide Real Madrid) und David Villa (Atlético Madrid) stehen. Das berichtete die spanische Tageszeitung La Vanguardia am Dienstag. Neben den drei Stars sollen mindestens vier weitere Spieler Zielpersonen der Untersuchung sein.

Details wurden zunächst nur im Fall Casillas bekannt. Demnach habe die Real-Ikone bereits eine Zahlung von etwa zwei Millionen Euro an die spanischen Finanzbehörden geleistet. Zuvor soll es Differenzen bei der Versteuerung bestimmter Einkommen des 32 Jahre alten Torhüters gegeben haben.

Nach Angaben der Ermittler soll bei Casillas, anders als im Fall des früheren Weltfußballers Lionel Messi vom FC Barcelona, allerdings keine Absicht zum Steuerbetrug vorgelegen haben.

Im vergangenen Sommer hatten sich Messi und sein Vater Jorge Horacio wegen des Verdachts des Steuerbetrugs vor Gericht verantworten müssen. Den Argentiniern wird zur Last gelegt, in den Jahren 2007 bis 2009 dem Finanzamt Steuern in Höhe von 4,17 Millionen Euro nicht gezahlt zu haben.