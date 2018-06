Madrid (SID) - Nationalspieler Sami Khedira winken beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid nach langer Verletzungspause die ersten Einsatzminuten. "Ich denke, dass er am Mittwoch einige Minuten spielen kann", sagte sein Trainer Carlo Ancelotti bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Valladolid.

Sollte der nach einem Kreuzbandriss gerade wieder genesene Mittelfeldspieler wider Erwarten nicht zum Einsatz kommen, soll für ihn und Verteidiger Álvaro Arbeloa am Donnerstag ein Testspiel gegen Spieler aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend angesetzt werden. Khedira hatte die schwere Knieverletzung bei einem Länderspiel in Mailand gegen Gastgeber Italien (1:1) im vergangenen November erlitten und bei Reals Spiel gegen den FC Valencia am Sonntag (2:2) erstmals wieder auf der Bank gesessen.

Trotz der langen Pause dürfte der ehemalige Stuttgarter am Donnerstag von Bundestrainer Joachim Löw in den erweiterten Kader für die WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) berufen werden.

Derweil wird 91-Millionen-Neuzugang Gareth Bale den Königlichen in Valladolid fehlen. Der Waliser hatte gegen Valencia einen Schlag abbekommen und tritt die Reise nach Kastilien nicht mit an.