Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will seinen Trainer für die kommende Saison "zeitnah" präsentieren. Das gab Sportvorstand Fredi Bobic am Dienstag bekannt. Präsident Bernd Wahler präzisierte derweil das Anforderungsprofil für den künftigen Coach. "Der Trainer ist der wichtigste Mitarbeiter des VfB, er muss zur Spielphilosophie passen und zu den Werten des Vereins", sagte er.

Erster Ansprechpartner sei nach wie vor Huub Stevens, betonten die beiden Verantwortlichen. Feuerwehrmann Stevens hatte den VfB vor dem Abstieg bewahrt, sein Vertrag läuft aber aus.

Wahler stellte dem Trainer zugleich Investitionen in den Kader in Aussicht. "Wir haben die Talsohle erreicht, müssen uns nicht mehr gesundsparen und sind in der Lage, Transfers zu tätigen", sagte er. Der in die Kritik geratene Bobic ließ keinen Zweifel zu, dass er derjenige sein wird, der diese Änderungen vornehmen wird. "Nach dieser Zeit ist man müde, aber nicht amtsmüde", sagte er, und weiter: "Die Kritik ist Ansporn für mich für die nächste Saison. Wir werden Änderungen vornehmen - und arbeiten mit Hochdruck daran." Dabei bleibe aber die Philosophie des VfB, auf die eigene Jugend zu setzen, wichtig.