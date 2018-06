Belfast (AFP) Nach seiner Festnahme im Zusammenhang mit einem vier Jahrzehnte zurückliegenden Mordfall hat der nordirische Sinn-Fein-Chef Gerry Adams seiner Partei zufolge eine Morddrohung erhalten. Adams habe eine "glaubwürdige" Todesdrohung erhalten, nachdem er am Sonntag wieder freigelassen worden sei, teilte die Sinn Fein am Montagabend mit. Demnach besuchten Polizeibeamte Adams Frau am Sonntagabend, um sie "vor einer ernsthaften Gefahr durch Kriminelle" zu warnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.