Bonn (dpa) - Der Trend zum Kauf von fair gehandelten Produkten hält in Deutschland ungebrochen an. Seit zwölf Jahren wächst der Handel mit diesen Waren in jedem Jahr zweistellig. 2013 wurde nach Angaben von Fairtrade Deutschland ein Umsatzplus von 23 Prozent auf 654 Millionen Euro erzielt.

Das brachte den Produzentengruppen 94 Millionen Euro Direkteinnahmen ein. Mittlerweile bieten rund 280 Firmen mehr als 4000 fair gehandelte Produkte an. Der Bioanteil lag bei 65 Prozent. Im Schnitt gaben die Verbraucher in Deutschland 2013 acht Euro für Fairtrade-Waren aus. Mit gut 11 000 Tonnen (plus 20 Prozent) bleibt Kaffee das wichtigste fair gehandelte Produkt.