Rom (AFP) Die Energieminister der sieben führenden Industriestaaten (G7) haben am Dienstag ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. In einer Abschlusserklärung ihres Sondertreffens in Rom äußern sich die Minister "sehr beunruhigt" über die Auswirkungen der ukrainischen Ereignisse auf die Energiesicherheit angesichts der Verletzung der territorialen Einheit der Ukraine durch Russland. Der Ukraine sichern die Minister in dem Text verschiedene Maßnahmen zur Verringerung der Abhängigkeit von der russischen Energieversorgung zu.

