Berlin/Slawjansk (dpa) - Die Lage in der Ukraine nähert sich einem Bürgerkrieg. Das Auswärtige Amt rät zur Ausreise aus dem Süden und Osten des Landes. Russland stellt Bedingungen für neue Friedensgespräche in Genf - und erhält eine Abfuhr aus Kiew.

Im Ukraine-Konflikt forderte Russland die Einbindung der prorussischen Kräfte in neue Friedensgespräche. Die ukrainische Regierung lehnte dies umgehend ab. Außenminister Frank-Walter Steinmeier befürchtet nach den jüngsten Kämpfen im Osten des Landes, dass daraus ein offener militärischer Konflikt entsteht. Das Auswärtige Amt rät allen Deutschen, das Krisengebiet zu verlassen.

Ohne die Beteiligung der prorussischen Kräfte mache ein neues Treffen in Genf keinen Sinn, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in Wien. Er sprach sich für einen nationalen Dialog in dem Land aus. Anschließend traf Lawrow am Flughafen der österreichischen Hauptstadt mit Steinmeier zusammen. Dieser hatte noch vor der für den 25. Mai in der Ukraine geplanten Präsidentenwahl eine zweite Krisenkonferenz in Genf angeregt.

Eine Teilnahme der Separatisten daran kommt für die ukrainische Regierung aber nicht infrage. "Wir vertreten als ukrainische Regierung alle Regionen der Ukraine", sagte Außenminister Andrej Deschtschiza in Wien. Das ukrainische Parlament lehnte zugleich ein parallel zu der Abstimmung am 25. Mai geplantes Referendum über die territoriale Einheit der Ex-Sowjetrepublik ab.

In einem in mehreren europäischen Zeitungen abgedruckten Interview forderte Steinmeier, es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um einen neuen Kalten Krieg zu vermeiden. "Die blutigen Bilder aus Odessa haben uns gezeigt, dass wir wenige Schritte von einer militärischen Konfrontation entfernt sind." Steinmeier wollte sich in Wien auch mit Deschtschiza treffen.

Das Auswärtige Amt betonte, die Situation in der Ostukraine sei "zurzeit sehr angespannt". Es rät auch von Reisen auf die von Kiew abtrünnige Halbinsel Krim ab. Russland hat die Krim gegen internationalen Protest an das eigene Staatsgebiet angeschlossen.

Die Mitte April zwischen der EU, den USA, Russland und der Ukraine erzielte Genfer Vereinbarung, darunter ein Gewaltverzicht und die Räumung besetzter Gebäude, wird bisher kaum umgesetzt. Die USA und die EU werfen Moskau vor, den Konflikt in der Ukraine noch verschärft zu haben. Aus diesem Grund wurden Sanktionen gegen Moskau verhängt. In der Debatte über weitere Schritte rief Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Europäische Union zum Zusammenhalt auf. Innerhalb der 28 EU-Staaten gibt es unterschiedliche Meinungen, ob und wann und wie die Sanktionen gegen Moskau verschärft werden.

Die ukrainische Regierung hatte in den vergangenen Tagen eine neue Offensive gegen moskautreue Kämpfer im Osten des Landes gestartet. Nach Angaben von Innenminister Arsen Awakow wurden allein bei Gefechten am Montag 30 Separatisten und vier Mitglieder der Sicherheitskräfte getötet. Unterschiedliche Sprecher der Separatisten gaben die Zahl der Toten mit 10 bis 30 an. Auch Zivilisten seien ums Leben gekommen, behaupteten sie. Dafür gab es zunächst keine Beweise.

Der Flughafen Donezk nahm am Nachmittag den Betrieb wieder auf, nachdem die Luftfahrtbehörde zunächst alle Flüge ohne Begründung abgesagt hatte. In Odessa wurde der Gouverneur abgesetzt. Übergangspräsident Alexander Turtschinow begründete dies mit den jüngsten Straßenschlachten und dem Gebäudebrand in der Hafenstadt.

Prorussische Kräfte und ukrainische Nationalisten geben sich gegenseitig die Schuld für die Dutzenden Opfer in Odessa. Kiew macht russische Provokateure verantwortlich. Der russische Parlamentschef Sergej Naryschkin nannte die Ereignisse einen "Völkermord" an Russen und Ukrainern.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hofft dennoch weiterhin auf eine friedliche Lösung. "Es ist nicht zu spät für eine Deeskalation", sagte deren Vorsitzender Didier Burkhalter am Dienstag in Wien. Der Schweizerische Bundespräsident will am Mittwoch Kremlchef Wladimir Putin in Moskau treffen. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton wollte bereits am Dienstag mit US-Außenminister John Kerry in Washington über die Lage sprechen.

US-Präsident Barack Obama drängt wegen der Ukraine-Krise nach einem Bericht der "New York Times" Chefs großer Firmen wie Alcoa und PepsiCo zum Boykott eines Wirtschaftsforums in St. Petersburg. Die Ende Mai stattfindende Veranstaltung gilt als russisches Gegenstück zum Treffen in Davos.

Die Energieminister der führenden sieben Industriestaaten vereinbarten derweil bei einem Sondertreffen in Rom einen 13-Punkte-Plan, mit dem die Gas-Abhängigkeit von Russland reduziert werden soll.

