Berlin (dpa) - Die Polizei in Berlin hat nach einer Familientragödie mit drei Toten einen Abschiedsbrief des mutmaßlichen Täters gefunden. In einem Hochhaus im Stadtteil Friedrichsfelde hatten seit mehreren Tagen die Leichen einer 41-jährigen Frau und ihres zehnjährigen Sohns gelegen.

Der Lebensgefährte der Frau soll die beiden getötet haben. Am Montagabend sprang der 46-Jährige aus dem Hochhaus in den Tod, als die Mutter der Frau die Leichen in der Wohnung entdeckte. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, lag in der Wohnung ein Brief des Mannes, in dem er sich zu den Taten äußerte.

Die Polizei machte über die Hintergründe keine Angaben.