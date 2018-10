Berlin (dpa) - Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Berlin sind drei Menschen ums Leben gekommen. In einer Wohnung im Lichtenberger Stadtteil Friedrichsfelde wurden am Montag die Leichen einer 41-Jährigen und ihres zehn Jahre alten Sohnes entdeckt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Es deute darauf hin, dass der Lebensgefährte der Frau, der nicht der Vater des Kindes sei, die beiden getötet habe. Der Mann stürzte sich den Angaben zufolge aus einer der oberen Etagen des 17-stöckigen Hochhauses. Die Frau und das Kind sollen bereits mehrere Tage tot in der Wohnung gelegen haben.

Die Mutter der Frau hat laut Polizei die Leichen ihrer Tochter und ihres Enkels entdeckt. Sie war zu dem Haus gekommen, weil sie die 41-Jährige seit einiger Zeit nicht erreichen konnte. In der Wohnung fand sie demnach die Toten - zeitgleich sei der 46-jährige Mann aus dem Hochhaus gesprungen. Wie die Frau und der Junge starben, war zunächst offen. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären. Das mögliche Motiv ist unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

Der Leichnam des Mannes lag vor dem Gebäude. Die Polizei sperrte den Bereich vor dem Hochhaus ab. Mitarbeiter der Gerichtsmedizin waren vor Ort. Experten der Spurensuche machten umfangreiche Aufnahmen am Tatort. Die Mutter der Getöteten wurde von der Polizei betreut.