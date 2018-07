Berlin/Steinfurt (dpa) - Bei zwei Familiendramen in Berlin und im Münsterland sind insgesamt sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter vier Kinder.

Im Berliner Fall soll ein 46 Jahre alter Mann seine Lebensgefährtin und deren zehnjährigen Sohn umgebracht und sich aus einem Hochhaus in den Tod gestürzt haben. Im westfälischen Steinfurt bei Münster waren die Hintergründe auch am Dienstag unklar - in einem Wohnhaus wurden dort drei tote Kinder im Alter von drei, vier und elf Jahren entdeckt.

In Berlin ereignete sich die Familientragödie im Stadtteil Friedrichsfelde. Der 46-Jährige sprang aus dem Hochhaus, als die Mutter seiner 41 Jahre alten Lebensgefährtin die beiden Leichen entdeckte. Sie war zu dem Haus gekommen, weil sie die 41-Jährige seit einiger Zeit nicht erreichen konnte. Wie ein Polizeisprecher berichtete, lag in der Wohnung ein Brief des Mannes, in dem er sich zu den Taten äußerte. Die Polizei machte über den Inhalt keine Angaben.

Im Steinfurter Fall sollten die Leichen der Kinder am Dienstag obduziert werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster. Die Mutter der Kinder, die ebenfalls in dem Haus war und wiederbelebt werden konnte, sei in einem kritischen Zustand. Der Vater der Familie spielt bei den Ermittlungen anscheinend keine Rolle.