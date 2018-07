Berlin (dpa) - Die vom Dirigenten und Pianisten Daniel Barenboim in Berlin geplante Akademie für Musiker aus Israel und den arabischen Ländern nimmt Gestalt an. Bis 2016 entstehe ein Ort der Begegnung und der Neugierde, sagte Barenboim am Dienstag zum Baubeginn.

Im früheren Magazin der Staatsoper Unter den Linden werden Proberäume sowie ein vom Architekten Frank Gehry entworfener Konzertsaal unterkommen. Die Baukosten liegen bei 34 Millionen Euro, davon übernimmt der Bund 20 Millionen Euro.

Die Idee für die Barenboim-Said-Akademie geht auf das West Eastern Divan Orchestra zurück, das Barenboim und der Literaturwissenschaftler Edward Said 1999 in Weimar gegründet hatten.