Wien (AFP) Die USA und Großbritannien haben Nigeria Hilfe im Fall der vor drei Wochen von der Islamistengruppe Boko Haram verschleppten Schulmädchen zugesagt. Der britische Außenminister William Hague sagte am Rande einer Konferenz des Europarats am Dienstag in Wien, sein Land werde "praktische Hilfe" leisten. Am Montag hatte das Weiße Haus wegen der Entführung erklärt, die USA unterstützten Nigeria beim Antiterror-Kampf, etwa durch den Austausch von Geheimdienstinformationen.

