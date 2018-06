Bukarest (AFP) Trotz heftiger Proteste der lokalen Bevölkerung hat der US-Energiekonzern Chevron in Rumänien mit den Probebohrungen zur Förderung von Schiefergas begonnen. In der Nähe des Dorfes Silistea im Osten des Landes werde solange gebohrt, bis eine Tiefe von rund 4000 Metern erreicht sei, sagte ein Konzernsprecher am Dienstag. Die Suche nach dem Gas sei auf drei bis fünf Jahre angelegt.

