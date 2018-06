Seoul (AFP) Bei der Suche nach weiteren Leichen in der gekenterten südkoreanischen Fähre "Sewol" ist am Dienstag ein Taucher gestorben. Der 53-Jährige sei zum ersten Mal an der Unglücksstelle im Einsatz gewesen und habe in 25 Metern Tiefe plötzlich Atemprobleme bekommen, sagte ein Sprecher der Küstenwache vor Journalisten. Der Taucher habe darauf das Bewusstsein verloren und sei nach der Bergung im Krankenhaus für tot erklärt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.