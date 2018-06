Madrid (dpa) - Tommy Haas ist in der ersten Runde des Masters-Tennisturniers in Madrid gescheitert. Der 36 Jahre alte Wahlamerikaner unterlag dem Niederländer Igor Sijsling 6:3, 1:6, 6:4.

In der vergangenen Woche hatte der Weltranglisten-17. beim Turnier in München noch das Halbfinale erreicht. Bei der mit 3,67 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung in Madrid waren am Montag bereits der Augsburger Philipp Kohlschreiber und Benjamin Becker aus Mettlach jeweils in der ersten Runde ausgeschieden.

