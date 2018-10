Istanbul (AFP) Der Autoverkauf in der Türkei ist in den ersten vier Monaten des Jahres stark zurückgegangen. Wie der Verband der türkischen Automobilhändler am Dienstag mitteilte, brachen die Pkw-Verkäufe von Januar bis April im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 23 Prozent ein und lagen bei 132.000 Fahrzeugen. Bei Lieferwagen lag der Rückgang sogar bei gut 33 Prozent auf rund 36.000 Fahrzeuge. In den vergangenen Jahren war der Boom bei den Autoverkäufen eines der sichtbarsten Zeichen für den Wirtschaftsaufschwung der Türkei.

