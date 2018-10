Los Angeles (AFP) Mehr als drei Jahrzehnte nach ihrem ersten Oscar hat nun auch Sally Field ihren eigenen Stern auf Hollywoods berühmtem "Walk of Fame". Bei der Enthüllung von Plakette Nummer 2524 am Montag scherzte Field über ihre wechselvolle 50-jährige Schauspiel-Karriere: "Ich hatte eine Liebesszene mit einem Pelikan, aber ich hatte auch eine Liebesszene mit Paul Newman", sagte die 67-jährige zweifache Oscar-Preisträgerin, die im vergangenen Jahr für ihre Nebenrolle in Steven Spielbergs Historiendrama "Lincoln" erneut nominiert war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.