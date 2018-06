Washington (AFP) Vor dem Besuch des syrischen Oppositionsführers Ahmed Dscharba in Washington haben die USA sein Oppositionsbündnis diplomatisch aufgewertet. Das US-Außenministerium stufte am Montag (Ortszeit) die Büros der Nationalen Syrischen Koalition in New York und Washington als "ausländische diplomatische Missionen" ein. Dscharba sprach von einem wichtigen Schritt zur Anerkennung des "neuen Syriens" auf der internationalen Bühne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.