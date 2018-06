Berlin (AFP) Amnesty International hat vor der Eishockey-Weltmeisterschaft in Weißrussland Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit kritisiert. In dem autoritär regierten Land seien in den vergangenen zwei Wochen 16 Aktivisten festgenommen worden, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag. Acht von ihnen seien bei einer offiziell genehmigten, friedlichen Demonstration zum Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl festgenommen worden. Die anderen acht seien in den Tagen zuvor verhaftet worden.

