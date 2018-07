San Antonio (SID) - Die San Antonio Spurs sind in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach dem Erstrundensieg über die Dallas Mavericks und Dirk Nowitzki erfolgreich ins Play-off-Viertelfinale gestartet. Der viermalige Champion gewann 116:92 gegen die Portland Trail Blazers und führt in der best-of-seve-Serie 1:0. Bester Werfer der Spurs, die den texanischen Rivalen Dallas mit 4:3 ausgeschaltet hatten, war der französische Europameister Tony Parker mit 33 Punkten. Spiel zwei findet am Donnerstag erneut in San Antonio statt.

Derweil ist Titelverteidiger Miami Heat in der Meisterrunde weiterhin ungeschlagen. Das Team um den am Dienstag als wertvollster Spieler (MVP) von Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) abgelösten Superstar LeBron James (22 Punkte) gewann dank einer starken zweiten Hälfte das erste Viertelfinale gegen die Brooklyn Nets klar mit 107:86. Miami, im Achtelfinale 4:0-Sieger gegen die Charlotte Bobcats, hatte in der Hauptrunde alle vier Spiele gegen Brooklyn verloren.