Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch nach heftigen Kursschwankungen mit Gewinnen geschlossen. Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag suche der deutsche Leitindex weiter seine Richtung, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker DailyFX das Börsengeschehen.

Zudem gebe es "in der Ukraine nach den Tagen mit schrecklichen Bildern etwas Hoffnung, dass der blutige Konflikt doch noch mit diplomatischen Mitteln gelöst werden kann".

Zum Börsenschluss stand der Dax 0,57 Prozent höher bei 9521,30 Punkten. Der MDax schaffte ein Plus von 0,26 Prozent auf 16 041,72 Punkte, während der TecDax um 0,51 Prozent auf 1226,52 Punkte nachgab. Für den EuroStoxx 50 ging es letztlich um 0,31 Prozent auf 3159,67 Punkte hoch. In Paris stieg der Cac-40-Index ebenfalls, während der Londoner FTSE 100 knapp im Minus schloss. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsende moderat im Plus.

Die Berichtssaison setzte sich derweil mit den Quartalsbilanzen unter anderem von fünf weiteren Dax-Konzernen fort. Während die Aktien von Henkel und Siemens die beiden ersten Dax-Plätze belegten, fanden sich die der Commerzbank und von HeidelbergCement am unteren Tabellenende ein. Die Henkel-Titel stiegen um 5,37 Prozent, nachdem der Konsumgüterhersteller mit seiner Bilanz die Erwartungen übertroffen hatte. Der Industriekonzern Siemens war in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar von hohen Projektkosten ausgebremst worden, doch der auf den Weg gebrachte Konzernumbau scheint zu überzeugen: Die Anteilsscheine gewannen 2,06 Prozent.

Die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank setzte zu Jahresbeginn zwar ihren Aufwärtstrend fort. Doch Analysten hatten sich mehr von den vorgelegten Zahlen erhofft: Die Aktien büßten am Indexende 3,69 Prozent ein. Bei HeidelbergCement gab es unterschiedliche Einschätzungen zur Bilanz, die Papiere verloren 1,73 Prozent. Mit einem Anstieg um 1,29 Prozent stärker als der Markt zeigten sich indes die Anteilsscheine der Allianz. Bei Europas größtem Versicherer war zum Jahresstart das operativen Ergebnis weniger stark zurückgegangen als befürchtet.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,24 Prozent am Vortag auf 1,22 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 135,23 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 144,56 Punkte. Der Euro notierte bei 1,3916 US-Dollar. Zuvor hatte die EZB den Referenzkurs auf 1,3927 (Dienstag: 1,3945) Dollar festgesetzt, der Dollar kostete damit 0,7180 (0,7171) Euro.