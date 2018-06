Prag (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck besucht zum Abschluss seines Staatsbesuchs in Tschechien ein Werk des Autobauers Skoda. Er wird dabei vom tschechischen Staatspräsidenten Milos Zeman begleitet.

Skoda ist ein Tochterunternehmen des Volkswagenkonzerns. Außerdem trifft Gauck mit Schülern und Intellektuellen zusammen. Am Dienstag hatte er das frühere Konzentrationslager Theresienstadt besucht. Er erinnerte an die Verbrechen der Nationalsozialisten ebenso wie an die Vertreibung von Millionen Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Mittwochabend kehrt Gauck nach Berlin zurück.