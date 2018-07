Berlin (AFP) Trotz der mittlerweile weiten Verbreitung von Computern in Deutschlands Schulen wünschen sich viele Lehrer einer Umfrage zufolge eine bessere Ausstattung mit elektronischen Medien. Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Pädagogen hält die vorhandene Ausstattung nur für mittelmäßig, wie aus einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Befragung des Branchenverbands Bitkom hervorgeht. Die Lehrer fordern demnach aber vor allem mehr Weiterbildung.

