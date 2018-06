Wiesbaden (AFP) Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind deutlich höher als in vielen anderen großen Volkswirtschaften außerhalb Europas. Das hiesige Preisniveau lag 2011 um 35,7 Prozent über dem Durchschnitt von 179 Ländern weltweit, teilte das Statistisches Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch unter Berufung auf eine vor etwa einer Woche von der Weltbank vorlegte Statistik mit.

