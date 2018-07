München (AFP) Für Schauspielerin Christine Neubauer ist der Muttertag in diesem Jahr kein Grund zur Freude. "Das ist für mich ein sehr trauriger Tag, weil ich das Gespräch mit meinem Sohn Lambert so vermisse", sagte die 51-Jährige in einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview mit der Illustrierten "Bunte". Sie wolle wissen, "wie es ihm geht, wie er denkt und fühlt". Leider sehe der 22-Jährige dies anders. "Ich leide sehr darunter, dass momentan keine Kommunikation möglich ist", sagte die Schauspielerin.

