Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am 8. Juli über die Erbschaftsteuer für Betriebsvermögen. Auf dem Prüfstand steht die Frage, ob die mit den Ausnahmereglungen einhergehenden Steuerbegünstigungen der Unternehmen verfassungswidrig sind, wie aus den Angaben des Gerichts vom Mittwoch hervorgeht. Davon geht der Bundesfinanzhof (BFH) aus, der Karlsruhe die Frage zur Entscheidung vorgelegt hat. Weitere Informationen zu dem Verfahren will Karlsruhe in einigen Wochen bekannt geben.

