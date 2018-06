Istanbul (AFP) Der türkische Außenminister Ahmet Davutoglu hat Bundespräsident Joachim Gauck vorgeworfen, bei seinem kürzlichen Besuch in der Türkei "falsche Informationen" über das Land verbreitet zu haben. Die Türkei sei ein gastfreundliches Land, erlaube es aber niemandem, "mit der Ehre dieser Nation zu spielen", sagte Davutoglu nach türkischen Medienberichten vom Mittwoch am Vorabend in Wien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.