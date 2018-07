Köln (AFP) Im neu gegründeten Beirat des krisengeschüttelten ADAC sind Forderungen nach mehr Transparenz hinsichtlich der Finanzlage des Vereins laut geworden. Der ADAC habe dem Beirat in den bisherigen Sitzungen seine Vermögensverhältnisse nicht ausreichend offen gelegt, kritisierte Beiratsmitglied Edda Müller am Mittwoch im Deutschlandfunk. "Ich muss deutlich sagen, dass - auch nach der zweiten Sitzung - ich noch keinen hundertprozentigen Überblick darüber habe, wie eigentlich die Finanzsituation des Vereins aussieht", sagte Müller, die Vorsitzende von Transparency International in Deutschland ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.