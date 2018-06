Berlin (AFP) Die Fraktionen im Bundestag haben am Mittwoch eine politische Lösung der Krise in der Ukraine gefordert. Er sei sich mit der großen Mehrheit des Parlaments einig, "dass eine militärische Lösung keine Lösung wäre, sondern ein Weg in die größere Katastrophe", sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Bundestags. Er sei überzeugt: "Noch ist es nicht zu spät, noch kann die Vernunft die Oberhand gewinnen."

