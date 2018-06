Hamm (AFP) Wenn ein Kleinkind in einem Geschäft ohne großen Kraftaufwand einen Warenständer umkippen kann und sich dabei verletzt, ist der Geschäftsinhaber unter bestimmten Voraussetzungen haftbar. Dies entschied das Oberlandesgericht Hamm in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. In dem vorliegenden Fall wiesen die Richter die Auffassung eines Modegeschäfts zurück, die Eltern hätten das Kind nicht ausreichend beaufsichtigt. Das Urteil ist rechtskräftig. (Az. 6 U 186/13)

