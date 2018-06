Schwerin (AFP) Archäologen haben in Mecklenburg-Vorpommern die Überreste einer bronzezeitlichen Schlacht von bisher unbekanntem Ausmaß freigelegt. Nördlich von Neubrandenburg seien menschliche Knochen, Pfeilspitzen und Keulen gefunden worden, die auf eine Auseinandersetzung um 1300 vor Christus mit fast 4000 Beteiligten schließen lassen, sagte Landesarchäologe Detlef Jantzen am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Schwerin. Es sei die einzige Fundstelle dieser Art "nördlich der Alpen".

