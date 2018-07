Hamburg (AFP) Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat sich in die Vorgänge rund um den Bau der als Skandalprojekt bekannten Elbphilharmonie eingeschaltet. In einem Vorermittlungsverfahren werde der kürzlich von einem Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft vorgelegte Abschlussbericht nach etwaigen Hinweisen auf konkrete strafbare Handlungen untersucht, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Es handle sich zunächst nur um ein reines Prüfverfahren. Es seien keine Ermittlungen gegen konkrete Personen oder wegen bestimmter Sachverhalte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.