Hamburg (AFP) Die meisten Deutschen lehnen es ab, mit dem Smartphone zu bezahlen. In einer am Mittwoch vom "Stern" veröffentlichten Forsa-Umfrage sagten 78 Prozent, für sie komme diese Bezahlart nicht in Frage. Besonders hoch ist demnach die Ablehnung bei Frauen (88 Prozent) und bei Älteren (91 Prozent).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.