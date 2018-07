München (AFP) Die erste Kinderkrippe der Bundeswehr wird am kommenden Montag von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in München eröffnet. In der Krippe auf dem Campus der Universität der Bundeswehr können 36 Kinder im Alter von bis zu drei Jahren betreut werden. Die Kinderkrippe wurde nach Bundeswehrangaben innerhalb eines Jahres neu gebaut. Von der Leyen hatte bei ihrem Amtsantritt im Dezember angekündigt, sie wolle die Bundeswehr zu einem familienfreundlichen Unternehmen machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.