Brüssel (dpa) - Die Europäische Union will der Ukraine bei der Reform des zivilen Sicherheitssektors helfen. Der Europäische Auswärtige Dienst sei beauftragt worden, Experten in die Ukraine zu entsenden, kündigte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy an. Zum zivilen Sicherheitssektor werden vor allem Polizei, Geheimdienste, Strafvollzug und Justiz gezählt. Van Rompuy erwartet eine Entscheidung über die EU-Hilfe bei einem Treffen der EU-Außenminister am kommenden Montag.

