Paris (AFP) In französischen Touristenhochburgen werden in diesem Sommer chinesische Patrouillen über ihre Landsleute wachen. Das Innenministerium in Paris erklärte am Mittwoch, chinesische Polizisten sollten gemeinsam mit französischen Kollegen vor allem auf mögliche Taschendiebe achten. Vor allem Paris zieht zunehmend betuchte chinesische Touristen an. Sie sind nach Angaben der französischen Polizei eine beliebte Zielscheibe von Dieben, weil sie oft große Summen für Luxusgüter ausgeben und viel Bargeld bei sich haben.

