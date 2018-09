Paris (AFP) Die geplante Versteigerung einer Originalausgabe von Adolf Hitlers "Mein Kampf" in Paris stößt auf Protest. Die jüdische Vereinigung BNVCA forderte das Auktionshaus Bergé et Associés am Dienstagabend auf, das Buch aus dem Verkauf zu nehmen. Im Versteigerungskatalog werde es "wie ein Kunstwerk" angepriesen. Dabei sei "Hitler vor allem ein Krimineller" und "Mörder". Die Organisation, die sich gegen Antisemitismus wendet, verlangte von Kulturministerin Aurélie Filippetti, einzuschreiten und den Verkauf zu verhindern.

