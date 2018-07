München (SID) - Bayern Münchens Jungstar Mario Götze hat die jüngste Kritik an Trainer Pep Guardiola zurückgewiesen. "Wir stehen als Mannschaft total hinter dem Trainer und seiner Philosophie", sagte der 21-Jährige am Mittwoch bei einem Samsung-Termin in München. Er verstehe nicht, dass nach dem 0:4 im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid "alles in Frage gestellt wurde".

Götze kam in seinem ersten Jahr beim deutschen Fußball-Rekordmeister nicht wie erhofft zum Zuge und hatte seine Situation deshalb zuletzt als "nicht ganz glücklich" bezeichnet. Am Mittwoch sprach er dagegen von einem "sehr positiven Jahr" und von "einigen neuen Erfahrungen, mit denen man umgehen muss. Für einen jungen Spieler ist es manchmal nicht so schlecht, wenn er nicht jedes Spiel macht." Negativ sei nur gewesen, "dass ich am Anfang länger verletzt war".