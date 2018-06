Hamburg (SID) - Die Stadt Hamburg rückt im Abstiegskampf zusammen. Bürgermeister Olaf Scholz kündigte an, den Hamburger SV am letzten Bundesliga-Spieltag als Edelfan zum FSV Mainz 05 zu begleiten. Der SPD-Politiker wird auf Einladung des Mainzer Bürgermeisters Michael Ebling (SPD) in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz reisen. Scholz glaubt fest an den Klassenerhalt der Hamburger, die zurzeit den Relegationsplatz belegen.

"Der HSV ist immer ein erstklassiger Verein gewesen und wird es, davon bin ich ziemlich überzeugt, auch bleiben. Es zittern alle mit - ich auch", sagte Scholz vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Im Heimspiel gegen den FC Bayern (1:4) am vergangenen Wochenende habe es schon viel besser ausgesehen.

"Man kann deshalb gute Hoffnungen haben, dass es für das Spiel gegen Mainz reicht und dass man dort Erfolg hat. Er wäre die beste Absicherung, dass der HSV seine Erstklassigkeit verteidigen kann", sagte Scholz. Mit einem Sieg hätte der HSV die Relegationsspiele gegen den Dritten der 2. Liga sicher.