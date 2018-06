Warschau (SID) - Der polnische Fußball-Nationaltrainer Adam Nawalka hat fünf Deutschland-Legionäre für das Länderspiel am 13. Mai in Hamburg gegen die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nominiert. Bei den nicht für die Weltmeisterschaft in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) qualifizierten Osteuropäern stehen Eugen Polanski (Hoffenheim), Ludovic Obraniak (Bremen) und Arkadiusz Milik (Augsburg), Slawomir Peszko (Köln) und Grzegorz Wojtkowiak (1860 München) im Kader.

Auf polnischer Seite nicht dabei sind die Dortmunder Robert Lewandowski und Lukasz Piszczek, die am 17. Mai mit den Schwarz-Gelben in Berlin im DFB-Pokalfinale gegen Bayern München stehen. Bundestrainer Joachim Löw muss aufgrund dieses Spiels und des Pokalfinals in England auf zahlreiche Stammkräfte gegen Polen verzichten.