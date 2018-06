Köln (SID) - Mindestens 26 Spieler wird Fußball-Bundestrainer Joachim Löw wohl am Donnerstag in sein vorläufiges Aufgebot für die WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) berufen. Den endgültigen 23 Mann umfassenden Kader muss Löw erst am 2. Juni beim Weltverband FIFA melden.

Davor stehen noch ein Trainingslager vom 21. Mai bis 1. Juni in Südtirol sowie am 1. Juni in Mönchengladbach ein Test gegen das von Volker Finke trainierte Team aus Kamerun an. Das Länderspiel am 13. Mai in Hamburg gegen Polen ist nur ein Muster ohne Wert, da mindestens 18 Spieler fehlen werden. Löw wird deshalb am Donnerstag noch einige Profis nur für diese Partie berufen.

Die sogenannte WM-Generalprobe bestreitet der dreimalige Weltmeister am 6. Juni in Mainz beim Benefizspiel für die Egidius-Braun-Stiftung gegen Armenien, ehe es am nächsten Tag von Frankfurt/Main aus Richtung Zuckerhut geht.

Am 16. Juni steht in Salvador gegen Portugal das erste Gruppenspiel für Deutschland auf dem Programm.