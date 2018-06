London (AFP) Auf der Suche nach der seit sieben Jahren verschwundenen Madeleine McCann plant die britische Polizei einen neuen Einsatz in Portugal. Die neue Such-"Aktivität" werde in den kommenden Wochen beginnen, erklärte der britische Ermittler Mark Rowley am Dienstagabend. Zuvor hatten portugiesische und britische Medien berichtet, die britischen Ermittler wollten in der Nähe der Ferienanlage, aus der die kleine Maddie im Mai 2007 verschwunden war, Grabungen machen und Bodenradar einsetzen.

