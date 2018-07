Nairobi (AFP) Durch gepanschten Alkohol sind in Kenia seit Wochenbeginn mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Opfer lägen im Krankenhaus, berichtete der Mediziner Gerald Ndiritu am Mittwoch. Am schwersten betroffen sind Gebiete rund um die Hauptstadt Nairobi sowie im Zentrum und Osten des afrikanischen Landes.

