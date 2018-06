Eine Nigerianerin protestiert gegen die Boko Haram

Angesicht der Massenentführung von mehr als 200 Schülerinnen durch die islamistische Terrororganisation Boko Haram hat US-Präsident Barack Obama Nigeria Hilfe angeboten. In einem Telefonat mit US-Außenminister John Kerry habe der nigerianische Präsident Goodluck Jonathan das Angebot offiziell angenommen. Amerikanische Militär- und Polizeiexperten sowie Spezialisten anderer Behörden sollen schon nach Nigeria geschickt worden sein. Auch Großbritannien will "praktische Hilfe" entsenden.



Obama bezeichnete gegenüber dem TV-Sender ABC die Entführung als abscheuliches Verbrechen und forderte eine "internationale Mobilisierung". Es könnte jedoch "das Ereignis sein, das hilft, die gesamte internationale Gemeinschaft dazu zu bringen, etwas gegen diese entsetzliche Organisation zu tun", sagte Obama.



Am Montag hatte sich Boko Haram in einem Video zu der Massenentführung bekannt. Darin drohte Boko-Haram-Führer Abubakar Shekau die Mädchen zwangszuverheirateten oder zu versklaven. Erst am Wochenende entführten Mitglieder von Boko Haram elf weitere Schülerinnen.

Boko Haram bezeichnen sich als Nigerias Taliban

Vor drei Wochen hatten Islamisten im nördlichen Bundestaat Nigerias, Borno, mehr als 200 Schülerinnen entführt. 53 von ihnen gelang bisher die Flucht. Zwei weitere sollen in Gefangenschaft an Schlangenbissen gestorben sein. Nigerianische Militär-Suchtruppen haben bis dato keine Spur gefunden. Einige der Nachbarländer weisen die Vermutung zurück, dass sich die Schülerinnen auf ihrem Staatsgebiet festgehalten werden könnten.



Seit etwa 2004 kämpft Boko Haram für einen islamistischen Staat im muslimischen Norden Nigerias. Boko Haram werden enge Verbindungen zur nordafrikanischen Al-Kaida nachgesagt und zur islamistischen Shebab-Miliz in Somalia. Sich selbst bezeichnen sie als nigerianische Taliban. Etwa 1.500 Menschen wurden alleine bei Angriffen in diesem Jahr getötet.