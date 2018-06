Wien (dpa) - In der Ukraine-Krise gehen die Bemühungen um eine diplomatische Lösung weiter. Der Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Didier Burkhalter, trisst sich in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Bei diesem Vermittlungsversuch wird es darum gehen, wie die Lage vor der Präsidentenwahl am 25. Mai in der Ukraine beruhigt werden kann. Burkhalter, der Schweizer Bundespräsident ist, hatte am Dienstag eine Waffenruhe gefordert. Die OSZE will die Wahl mit mehr als 1000 Beobachtern begleiten und so einen ordnungsgemäßen Ablauf sicherstellen.

In Berlin empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den ukrainischen Präsidentschaftskandidaten Pjotr Poroschenko. Poroschenko gilt als aussichtsreichster Kandidat bei der Wahl.