Moskau/Berlin (dpa) - Kanzlerin Merkel will nach russischen Angaben die moskautreuen Kräfte in der Ostukraine an Friedensgesprächen beteiligen. Kremlchef Putin sagte der Agentur Interfax zufolge, er unterstütze Merkels Vorschlag zu einem "Runden Tisch" aller Konfliktparteien, also auch mit den prorussischen Separatisten.

Eine solche Initiative war bislang nicht bekannt. Die Regierung in Kiew lehnt Gespräche mit den "Terroristen" bisher ab.

Nach einem Treffen in Moskau mit OSZE-Präsident Didier Burkhalter forderte Putin zugleich eine Verschiebung des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums in der Ostukraine. Es müssten erst die Bedingungen dafür geschaffen werden, sagte Putin.

Die moskautreuen Kräfte in den russisch geprägten Gebieten Donezk und Lugansk wollen am Sonntag in einer Volksabstimmung klären lassen, ob es eine Abspaltung von Kiew geben soll. Sie wollen als eigene Volksrepubliken fortbestehen. Wie die USA kündigte auch die Bundesregierung an, eine solche Abstimmung nicht anzuerkennen.

Im Osten der Ukraine kommt es immer wieder zu heftigen Kämpfe mit zahlreichen Toten, viele sprechen von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Regierungstruppen gehen hier gegen prorussische Kräfte vor, die mehr Eigenständigkeit bis hin zu einem Anschluss an Russland fordern.

Putin rief die Führung in Kiew auf, ihre "Anti-Terror-Operation" einzustellen. Auch international wurden solche Forderungen laut. Eine Beendigung der Offensive sei nötig, um einen regulären Ablauf der für den 25. Mai geplanten Präsidentenwahl zu gewährleisten, sagte der Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Vor seiner Moskau-Reise hatte Burkhalter, der auch schweizerischer Bundespräsident ist, eine Waffenruhe gefordert.

Die Gewalt droht, die Wahl zu gefährden. In Kiew - aber auch im Westen - gilt diese aber als Ausweg aus der Krise. Russland wird vorgeworfen, die Abstimmung torpedieren zu wollen. Die Regierung in Moskau erkennt die Übergangsregierung in der Ex-Sowjetrepublik nicht an. Sie fürchtet nach dem Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch im Februar um ihren Einfluss in dem Land und der Region.

Die prowestliche Regierung in Kiew wirft Moskau "Kriegstreiberei" vor. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) soll einen fairen Wahlverlauf mit gut 1000 Beobachtern sicherstellen.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) befürchtet einen offenen militärischen Konflikt mit unabsehbaren Folgen. Er macht sich daher für eine zweite internationale Krisenkonferenz noch vor dem 25. Mai stark. Ob es dazu kommt, ist ungewiss.

Auch der aussichtsreichste Kandidat bei der ukrainischen Präsidentenwahl, Pjotr Poroschenko, wies am Mittwoch bei einem Deutschland-Besuch Forderungen Moskaus nach einer Beteiligung prorussischer Kräfte zurück. Am Abend wollte er in Berlin mit Kanzlerin Merkel zusammenkommen.

Burkhalter sagte in Moskau, ein neues Treffen der Ukraine, Russlands, der EU und der USA in Genf sei bisher nicht geplant. Die OSZE wolle aber noch am Mittwoch allen Parteien einen "Fahrplan" für eine Krisenlösung vorlegen. Putin fügte der Agentur zufolge hinzu, es befänden sich keine russischen Truppen mehr an der ukrainischen Grenzen. Die Soldaten und Ausrüstung seien auf die Truppenübungsplätze zurückgezogen worden.

Bei einem ersten Treffen in Genf Mitte April hatten die EU, die USA, Russland und die Ukraine unter anderem eine Entwaffnung illegaler Einheiten und die Räumung besetzter Gebäude vereinbart. Umgesetzt werden die Beschlüsse allerdings bisher nicht. Der Westen sieht hier insbesondere Russland in der Pflicht. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy drohte am Mittwoch mit weiteren Sanktionen gegen Moskau.

In der Krisenregion gingen die Kämpfe derweil weiter. Das Kiewer Innenministerium bestätigte den Einsatz von Militärtechnik und Hubschraubern in der Protesthochburg Slawjansk. In Mariupol nahe der Grenze zu Russland vertrieben Regierungskräfte nach Wochen der Besetzung prorussische Kräfte zunächst aus dem Stadtrat. Später sollen Separatisten das Gebäude wieder eingenommen haben. Im östlichen Lugansk besetzten moskautreue Kräfte widerstandslos das Gebäude der regionalen Staatsanwaltschaft.

Die nahezu bankrotte Ukraine erhielt derweil Medienberichten zufolge die erste Tranche eines überlebenswichtigen Kredits des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von 3,19 Milliarden US-Dollar (2,29 Milliarden Euro). Insgesamt will der IWF 17 Milliarden Dollar bereitstellen. Russland fordert von dem Nachbarland weiter die Begleichung von Milliardenschulden etwa für nicht bezahlte Gasrechnungen.

